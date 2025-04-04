В Азербайджане ряд научных учреждений передан в ведение вузов

В Азербайджане ряд научных учреждений передан в ведение университетов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в распоряжении о дополнительных мерах по оптимизации деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики, и увеличению их эффективности, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно распоряжению, Институт полимерных материалов, подчинённый министерству, передан в ведение Сумгайытского государственного университета; Институт экологии и природных ресурсов (Гянджа), Институт биоресурсов (Гянджа), Институт аграрных проблем (Гянджа), Ботанический сад (Гянджа) - в ведение Государственного университета Гянджи; Институт природных ресурсов (Нахчыван), Институт биоресурсов (Нахчыван), Батабатская астрофизическая обсерватория (Нахчыван) - в ведение Нахчыванского государственного университета.