https://news.day.az/world/1742104.html Пита Хегсета ожидает проверка Главу Пентагона Пита Хегсета проверят после утечки засекреченных чатов властей США в мессенджере Signal. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Пита Хегсета ожидает проверка
Главу Пентагона Пита Хегсета проверят после утечки засекреченных чатов властей США в мессенджере Signal.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
"Целью данной оценки является определение степени соблюдения министром обороны и другими сотрудниками Министерства обороны [надлежащих] политики и процедур", - говорится в заявлении генерального инспектора.
С инициативой проведения инспекции выступили сенатор-республиканец от Миссисипи и сенатор-демократ, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США Джека Рида.
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