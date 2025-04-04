Пита Хегсета ожидает проверка

Главу Пентагона Пита Хегсета проверят после утечки засекреченных чатов властей США в мессенджере Signal.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Целью данной оценки является определение степени соблюдения министром обороны и другими сотрудниками Министерства обороны [надлежащих] политики и процедур", - говорится в заявлении генерального инспектора.

С инициативой проведения инспекции выступили сенатор-республиканец от Миссисипи и сенатор-демократ, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США Джека Рида.