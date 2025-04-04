NASA и Vast планируют испытать Haven-1

Компания Vast договорилась с НАСА об испытаниях своей одномодульной станции Haven-1.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание SpaceNews.

Коммерческая станция будет испытана на полигоне имени Нила Армстронга в штате Огайо (США). Соответствующая площадка располагает помещениями для проведения термовакуумных, акустических, вибрационных и других испытаний. В случае успешного прохождения испытаний Haven-1 будет готова для запуска на околоземную орбиту, который состоится не ранее мая 2026 года.

"Мы благодарны за поддержку НАСА в испытании летательного аппарата Haven-1 на этом историческом и всемирно известном объекте. Это свидетельство растущей важности Vast как коммерческого партнера", - сказал в своем обращении генеральный директор Vast Макс Хаот.