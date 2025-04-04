Болгария поддерживает дальнейшее развитие партнерства в рамках Южного газового коридора

Болгария поддерживает дальнейшее развитие партнерских отношений в рамках Южного газового коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр энергетики Болгарии Жечо Станков на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

"Болгария проводит последовательную политику в области развития газовой инфраструктуры. Эта политика направлена на координированное взаимодействие в рамках национальных и европейских целей, формирование единого общеевропейского газового рынка, а также обеспечение надежных и диверсифицированных поставок. Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему развитию партнерских отношений в рамках Южного газового коридора", - добавил Станков.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.