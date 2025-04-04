Meta оказалась в центре скандала

Компания Meta использовала пиратскую библиотеку Libgen для обучения своей новой модели искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, это стало известно в результате расследования американского журнала The Atlantic.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в библиотеке содержатся более 7,5 млн книг, включая шведские произведения, защищенные авторскими правами.

Это вызвало возмущение среди шведских авторов. 53 детских и юношеских писателя направили открытое письмо министру культуры Швеции Парисе Лильестранд с требованием вмешаться. Они требуют прозрачности от Meta и хотят знать, какие их произведения были использованы. Они также настаивают на выплате компенсаций и обеспечении права на запрет от использования их работ.

"Meta использует труд других людей для создания нового контента и зарабатывания денег. У нас нет ресурсов, чтобы защищаться от многомиллиардной корпорации. Борьба должна проводиться на правительственном уровне", - говорит Инти Чавес Перес, один из подписантов.

В Великобритании также несколько авторов, включая лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро, обвинили Meta в воровстве. Представитель Meta заявил The Guardian, что компания не согласна с обвинениями и намерена активно защищать себя и свою ИИ-модель.