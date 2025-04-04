Молдова нацелена на развитие энергетического партнерства с Азербайджаном - Дорин Жунгхету
Молдова стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в области энергетической безопасности.
Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend министр энергетики Республики Молдова Дорин Жунгхету на полях 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.
"Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность от Молдовы за приглашение на это важное событие. Я представляю министерство энергетики Молдовы. Мы стремимся укрепить наше сотрудничество с Азербайджаном, особенно в области энергетической безопасности, поставок газа. Мы в значительной степени надеемся на расширенное сотрудничество между нашими двумя странами", - сказал он.
Жунгхету также напомнил об участии Молдовы в COP29, который был проведен в Баку в прошлом году.
"Это было важное событие, и мы очень благодарны вам за приглашение", - добавил он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре