Молдова нацелена на развитие энергетического партнерства с Азербайджаном

Молдова стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в области энергетической безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend министр энергетики Республики Молдова Дорин Жунгхету на полях 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

"Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность от Молдовы за приглашение на это важное событие. Я представляю министерство энергетики Молдовы. Мы стремимся укрепить наше сотрудничество с Азербайджаном, особенно в области энергетической безопасности, поставок газа. Мы в значительной степени надеемся на расширенное сотрудничество между нашими двумя странами", - сказал он.

Жунгхету также напомнил об участии Молдовы в COP29, который был проведен в Баку в прошлом году.

"Это было важное событие, и мы очень благодарны вам за приглашение", - добавил он.