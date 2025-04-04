SOCAR обсуждает с Румынией вопросы поставок природного газа

Обсуждены вопросы поставок и транспортировки природного газа между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Румынией.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице президента SOCAR Ровшана Наджафа в соцсети Х.

"На встрече с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдюжей мы особо отметили высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Румынией. В рамках встречи мы обменялись мнениями по деятельности SOCAR в Румынии, поставкам и транспортировке природного газа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в публикации.