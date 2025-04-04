https://news.day.az/economy/1742201.html SOCAR обсуждает с Румынией вопросы поставок природного газа - ФОТО Обсуждены вопросы поставок и транспортировки природного газа между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Румынией. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице президента SOCAR Ровшана Наджафа в соцсети Х.
SOCAR обсуждает с Румынией вопросы поставок природного газа - ФОТО
Обсуждены вопросы поставок и транспортировки природного газа между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Румынией.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице президента SOCAR Ровшана Наджафа в соцсети Х.
"На встрече с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдюжей мы особо отметили высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Румынией. В рамках встречи мы обменялись мнениями по деятельности SOCAR в Румынии, поставкам и транспортировке природного газа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре