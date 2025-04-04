Главы МИД Азербайджана и России обменялись поздравительными письмами
4 апреля исполняется 33 года со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, по этому случаю, Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обменялись поздравительными письмами.
Представляем текст письма, адресованного Министром иностранных дел Азербайджанской Республики.
"Уважаемый Сергей Викторович,
Примите теплые поздравления в связи с 33-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
За прошедшие десятилетия двусторонние отношения между нашими странами, основанные на общих исторических ценностях, взаимном уважении и доверии, а также учитывающие интересы друг друга, успешно развивались и переросли из стратегического партнерства в союзническое взаимодействие.
Безусловно, регулярный политический диалог на высшем уровне, являясь важным фактором поступательного развития сотрудничества, всегда задавал тон всестороннему азербайджано-российскому взаимодействию.
Подписание 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии ознаменовало собой переход межгосударственных отношений на качественно новый уровень и создало прочную основу для долгосрочного сотрудничества в самых различных областях.
На сегодняшний день, союзническое взаимодействие, характеризующееся интенсивными двусторонними контактами, продолжает плодотворно укрепляться. Наглядным примером являются устойчивый рост товарооборота, расширение договорно-правовой базы, а также успешное претворение в жизнь совместных проектов и инициатив. Особое место в двусторонней повестке дня занимают вопросы расширения культурно-гуманитарных связей и межрегиональная кооперация.
Несомненно, тесное сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств способствует укреплению союзнического взаимодействия по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
Убежден, что азербайджано-российские отношения и далее будут всесторонне углубляться и наполняться новым содержанием в интересах наших государств и народов.
Прошу Вас, господин Министр, принять заверения в моем весьма высоком уважении."
С текстом письма Министра иностранных дел Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке
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