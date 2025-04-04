Главы МИД Азербайджана и России обменялись поздравительными письмами

4 апреля исполняется 33 года со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, по этому случаю, Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обменялись поздравительными письмами.

Представляем текст письма, адресованного Министром иностранных дел Азербайджанской Республики.

"Уважаемый Сергей Викторович,

Примите теплые поздравления в связи с 33-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

За прошедшие десятилетия двусторонние отношения между нашими странами, основанные на общих исторических ценностях, взаимном уважении и доверии, а также учитывающие интересы друг друга, успешно развивались и переросли из стратегического партнерства в союзническое взаимодействие.

Безусловно, регулярный политический диалог на высшем уровне, являясь важным фактором поступательного развития сотрудничества, всегда задавал тон всестороннему азербайджано-российскому взаимодействию.

Подписание 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии ознаменовало собой переход межгосударственных отношений на качественно новый уровень и создало прочную основу для долгосрочного сотрудничества в самых различных областях.

На сегодняшний день, союзническое взаимодействие, характеризующееся интенсивными двусторонними контактами, продолжает плодотворно укрепляться. Наглядным примером являются устойчивый рост товарооборота, расширение договорно-правовой базы, а также успешное претворение в жизнь совместных проектов и инициатив. Особое место в двусторонней повестке дня занимают вопросы расширения культурно-гуманитарных связей и межрегиональная кооперация.

Несомненно, тесное сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств способствует укреплению союзнического взаимодействия по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Убежден, что азербайджано-российские отношения и далее будут всесторонне углубляться и наполняться новым содержанием в интересах наших государств и народов.

Прошу Вас, господин Министр, принять заверения в моем весьма высоком уважении."

С текстом письма Министра иностранных дел Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке