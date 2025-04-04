Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария договорились развивать "Зеленый энергокоридор"

Подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках Зеленого энергокоридора между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Это знаменует запуск еще одного регионального проекта в области зеленой энергетики, при этом Азербайджан является источником. Наши совместные усилия будут способствовать передаче и торговле возобновляемой энергией и внесут вклад в повышение энергетической безопасности", - написал министр.