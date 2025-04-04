https://news.day.az/economy/1742151.html Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария договорились развивать "Зеленый энергокоридор" - ФОТО Подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках Зеленого энергокоридора между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией. Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария договорились развивать "Зеленый энергокоридор" - ФОТО
Подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках Зеленого энергокоридора между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
"Это знаменует запуск еще одного регионального проекта в области зеленой энергетики, при этом Азербайджан является источником. Наши совместные усилия будут способствовать передаче и торговле возобновляемой энергией и внесут вклад в повышение энергетической безопасности", - написал министр.
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