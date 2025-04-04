"Никто не победит"

Никто не может выйти победителем в торговых войнах.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

"Мы сейчас обеспокоены наиболее уязвимыми странами, потому что они являются той стороной, которая наименее подготовлена к борьбе с текущей ситуацией", - отметил Дюжаррик.

Он также подчеркнул, что начавшаяся торговая война окажет негативное влияние на достижение Целей устойчивого развития.