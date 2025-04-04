В Агдаме обнаружены фрагменты человеческого скелета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местный корреспондент Trend, останки были обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Эйвазханбейли в Агдаме.

В ходе проведенных экспертиз выяснилось, что найденные человеческие кости относятся к XV веку.

В настоящее время по данному факту продолжается расследование.