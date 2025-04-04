https://news.day.az/society/1742032.html В Агдаме обнаружены фрагменты человеческого скелета В Агдаме обнаружены фрагменты человеческого скелета. Как передает Day.Az, об этом сообщает местный корреспондент Trend, останки были обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Эйвазханбейли в Агдаме. В ходе проведенных экспертиз выяснилось, что найденные человеческие кости относятся к XV веку.
В Агдаме обнаружены фрагменты человеческого скелета
В Агдаме обнаружены фрагменты человеческого скелета.
Как передает Day.Az, об этом сообщает местный корреспондент Trend, останки были обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Эйвазханбейли в Агдаме.
В ходе проведенных экспертиз выяснилось, что найденные человеческие кости относятся к XV веку.
В настоящее время по данному факту продолжается расследование.
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