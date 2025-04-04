Азербайджан как надежная опора энергобезопасности Европы

Автор: Лейла Таривердиева

В пятницу, 4 апреля в Баку пройдут 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Для участия в мероприятии в Баку прибудут представители 24 стран, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица.

После открытия министерского заседания состоятся пленарные сессии на темы "Южный газовый коридор: успешная эксплуатация Южного газового коридора, прогресс в развитии и последующие шаги" и "Проекты зеленой энергии и зеленые энергетические коридоры". В рамках Консультативного совета пройдут 2-я министерская встреча по передаче и торговле зеленой энергией между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией, неформальная встреча Руководящего комитета/министерская встреча по Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа и круглый стол по развитию морской ветроэнергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом. Ожидается подписание документов по сотрудничеству в энергосфере.

В этом году Консультативный совет ЮГК будет работать в условиях глобальных геополитических пертурбаций. Происходят определенные перемены в мировой политике и экономике, однако тема энергетической безопасности не сходит с повестки. Наоборот, она становится еще более актуальной в условиях геополитической неопределенности. На днях Вашингтон пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть, что в случае реализации затронет всех энергопартнеров России. Это осложняет ситуацию, и роль таких стран, как Азербайджан, становится более выпуклой.

Вопреки прогнозам пессимистам, спрос на азербайджанские энергоносители растет. Достаточно сказать, что в январе-феврале поставки азербайджанской нефти в Германию выросли в шесть раз по сравнению с аналогичными объемами прошлого года. Это очень высокий показатель. Со времени предыдущего заседания Консультативного совета ЮГК, выросло и число покупателей азербайджанского газа. На сегодня покупателями азербайджанского газа в Европе являются Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения и Хорватия. В январе 2025 года Азербайджан экспортировал 2 миллиарда кубометров газа, и ровно половина ушла европейским потребителям, лидером по закупкам среди которых снова стала Италия.

Позиции Азербайджана на европейском энергическом рынке прочны, а значение Южного газового коридора только возрастает. Причем, Азербайджан выступает не только экспортером, но благодаря географии и наличию инфраструктуры имеет большой потенциал и для транзита энергоресурсов стран Центральной Азии, включая зеленую энергию.

Обо всем этом, несомненно, будет говориться на сегодняшних встречах и обсуждениях.

Заседания Консультативного совета ЮГК в Баку стали одним из важнейших мероприятий в сфере энергетики на евразийском пространстве. С 2023 года параллельно проводятся заседания Консультативного совета по зеленой энергетике. Азербайджан идет в ногу с мировой повесткой и, как показала климатическая конференция СОР29, проведенная в Баку в ноябре прошлого года, Баку готов брать на себя серьезную ответственность в этом плане. Однако наша страна не подключается к процессу, бездумно следуя тренду, а всегда исходит из баланса глобальных и национальных интересов.

Стоит напомнить некоторые высказывания Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в его выступлениях на заседания Консультативного совета ЮГК прошлых лет.

В марте прошлого года, на 10-м заседании глава государства подчеркнул, что спрос на азербайджанский газ есть, Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера, Южный газовый коридор работает уже три года и это история успеха. В то же время он привлек внимание к тенденции шельмования нефтегазодобывающих стран, которая в последние два года, и особенно в прошлом заметно разрослась.

"Сейчас мы наблюдаем своего рода тенденцию, при которой ископаемое топливо представляется как нечто, приносящее только проблемы. Мы должны быть справедливыми и также должны быть справедливыми к странам, богатым нефтью и газом. Эти страны не виноваты в том, что у них есть нефть и газ. Их нельзя обвинять в этом и дискриминировать. Считаю, что о деятельности стран с ископаемым топливом нужно судить по тому, как они решают проблему защиты окружающей среды, как они решают проблему "зеленого" перехода. И только после этого, после справедливого анализа, можно выносить суждение об этих странах. В противном случае мы увидим своего рода разделительные линии между производителями нефти и газа и теми, у кого нет этих ресурсов. И раз уж разговор пошел об этом, я хотел бы также обратить ваше внимание на вопрос финансирования. Учитывая, что здесь, за этим столом, находятся представители ведущих финансовых институтов мира, финансирование расширения Южного газового коридора и каких-либо других газовых проектов должно реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели. Поскольку в Евросоюзе был и есть большой спрос на азербайджанский газ", - сказал Ильхам Алиев.

Пожалуй, эти слова азербайджанского лидера можно назвать главным меседжем. В тот период Азербайджан в связи с избранием его местом проведения СОР29 подвергался массированному давлению, в том числе как страна, экспортирующая ископаемое топливо. Президент Азербайджана сказал о том, о чем не решались заговорить на фоне шумной общезападной кампании многие другие добывающие страны. Он сказал об этом в присутствии европейских чиновников, рьяно выступающих за отказ от нефти и газа, представителей международных финансовых организаций, прекративших финансирование нефтегазовых проектов. Представители Евросоюза приезжают в Баку на мероприятия по нефти и газу, европейские страны подписывают с Азербайджаном контракты на закупку азербайджанского газа, есть также те, кто пока стоят в очереди и ведут активные обсуждения по этому поводу. То есть Европа нуждается в расширении Южного газового коридора, но ЕС не хочет за это платить.

В ходе нынешнего заседания, думается, вопрос будет снова затронут. Интересно будет увидеть, в каком ракурсе. Ведь с приходом новой администрации в Белый дом многое изменилось, в том числе и в вопросе отказа от нефти и газа. Президент Трамп однозначно заявил о намерении расширить нефтегазодобычу в США и поставило под сомнение выкладки экологов о скорой климатической катастрофе.

Единственное, что остается неизменным, это, повторим, проблема энергетической безопасности.

Как сказал на открытии заседания Консультативного совета ЮГК в 2023 году Президент Ильхам Алиев, вопросы энергетической безопасности приобретают все большую важность для каждой страны. Это уже вопрос национальной безопасности. "Все, что было сделано посредством наших совместных усилий в направлении строительства новых маршрутов и привлечения новых источников, сейчас кажется гораздо более необходимым, чем когда-либо прежде. И хорошо, что мы все сделали вовремя. Мы не теряли времени зря, хотя в ходе реализации проекта "Южный газовый коридор" были определенные задержки. Но в целом мы просто были очень заинтересованы в скорейшем завершении этого проекта, и теперь, кстати, мы уже говорим о расширении", - сказал глава государства.

Нет необходимости доказывать, насколько важны вопросы, связанные с энергетической безопасностью и энергетической диверсификацией, заявил Ильхам Алиев в ходе 8-го заседания КС ЮГК в феврале 2022 года.

"Все мы понимаем это. Безусловно, мы понимаем свою ответственность, потому что Азербайджан - страна, обладающая гигантскими нефтегазовыми ресурсами и потенциалом возобновляемой энергии. Могу вам сказать, что мы и впредь будем вести себя ответственно для создания лучших возможностей. Кроме того, хотел бы также сказать, что проводимая нами совместная энергетическая политика выходит за рамки вопросов энергетической диверсификации и энергетической безопасности, потому что это создает между странами новые связи, способствует развитию этих связей, повышению уровня взаимного доверия между всеми странами, привлеченными к этому процессу", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Наличие взаимного доверия между партнерами по Южному газовому коридору это, несомненно, один из основных факторов успеха этого проекта, инициированного Баку. Как ранее отмечал Президент Азербайджана, этот проект был бы н невозможен, если бы между Баку и странами-участницами не было бы хороших отношений.

Число партнеров Южного газового коридора будет еще расти. Параллельно будут расти число партнеров Азербайджана в сфере экспорта и транзита зеленой энергии. Как будут расставлены приоритеты и в каком русле станут развиваться и интересы, покажет сегодняшняя встреча в Баку.