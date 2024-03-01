Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку

1 марта в Баку, во дворце "Гюлистан" состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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