Автогигант нанес ответный удар США после ввода пошлин

Руководство японского концерна Nissan приняло решение приостановить прием заказов на новые премиальные кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 для клиентов из США. Об ответном ударе автогиганта в развязанной Соединенными Штатами торговой войне сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп утвердил повышение пошлин для продукции из 185 стран. Ужесточение таможенной политики США затронуло в том числе иностранных производителей автомобилей и комплектующих к ним. Для компаний, производящих свою продукцию за пределами Соединенных Штатов, импортные тарифы составят 25 процентов. Главным условием для смягчения мер Трамп назвал перенос выпуска на территорию США.

Повышение пошлин вынудило руководство Nissan пойти на ответные меры. Премиальные внедорожники Infiniti QX50 и QX55 пользуются высоким спросом в США. Подобные автомобили выпускаются на заводе в Мексике, в отношении товаров из которой также действуют пошлины в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Приостановка заказов на эти модели для американского рынка может ударить по потребительским привычкам рядовых граждан Соединенных Штатов. Вместе с тем производство подобных кроссоверов, предназначенных для других рынков, продолжится, заключается в материале.

Еще два автогиганта, напротив, решили прислушаться к советам Трампа и перенести часть производства на территорию США. Речь идет о шведском концерне Volvo и немецком Mercedes-Benz. Руководство первого после ввода американских пошлин задумалось о наращивании выпуска своих машин на заводе, расположенном в Южной Каролине, а второго - о переносе выпуска одной из популярных моделей в Соединенные Штаты.