Самая популярная продукция Apple может подорожать

Компания Apple может оказаться в затруднительном положении после введения торговых пошлин США в размере до 50% - их либо придется платить и потерять прибыль, либо заложить расходы в цены на продукцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, самые высокие тарифы США затронут страны, где Apple собирает свои устройства. Речь идет о Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%). После введения первых торговых пошлин против Китая в 2018 году компания начала переносить производство iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone - в Индию. Доля от их продажи составляет три четверти годового дохода Apple, или почти $400 млрд.

Тарифы на продукцию Apple, импортируемую из Китая, увеличат ежегодные расходы компании на $8,5 млрд и снизят прибыль примерно на $7,85 млрд, или 7%, в 2025 году, пишет NYT со ссылкой на данные аналитиков Morgan Stanley. Как уточняет Bloomberg, итоговая ставка на товары из Китая составит 54%, что повлияет на цепочки поставок Apple, в основе которых "по-прежнему лежит азиатская страна".