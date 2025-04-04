https://news.day.az/sport/1742103.html В Азербайджане может пройти Лига Наций по футболу среди ампутантов В этом году проведение Лиги Наций по футболу среди ампутантов планируется в Азербайджане. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, турнир намечено провести с 16 по 20 октября. Сборная Азербайджана выступит в Лиге C. Нашими соперниками станут команды Израиля, Украины, Нидерландов и Бельгии.
В Азербайджане может пройти Лига Наций по футболу среди ампутантов
В этом году проведение Лиги Наций по футболу среди ампутантов планируется в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, турнир намечено провести с 16 по 20 октября.
Сборная Азербайджана выступит в Лиге C. Нашими соперниками станут команды Израиля, Украины, Нидерландов и Бельгии.
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