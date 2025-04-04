В Азербайджане может пройти Лига Наций по футболу среди ампутантов

В этом году проведение Лиги Наций по футболу среди ампутантов планируется в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, турнир намечено провести с 16 по 20 октября.

Сборная Азербайджана выступит в Лиге C. Нашими соперниками станут команды Израиля, Украины, Нидерландов и Бельгии.