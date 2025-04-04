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В Азербайджане может пройти Лига Наций по футболу среди ампутантов

В этом году проведение Лиги Наций по футболу среди ампутантов планируется в Азербайджане. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, турнир намечено провести с 16 по 20 октября. Сборная Азербайджана выступит в Лиге C. Нашими соперниками станут команды Израиля, Украины, Нидерландов и Бельгии.