X могут оштрафовать на миллиард долларов

Европейские регуляторы рассматривают возможность наложения штрафа на X, принадлежащую Илону Маску, на сумму более $1 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Ожидается, что Евросоюз этим летом объявит о мерах против X. Как отмечает NYT, регуляторы надеются, что в случае наложения такого высокого штрафа это заставит задуматься другие компании. По информации газеты, ЕС и X еще могут достичь соглашения, если соцсеть согласится на требуемые изменения со стороны Брюсселя.

Кроме того, Евросоюз проводит еще одно расследование в отношении X. Отмечается, что в его рамках соцсеть расценивается как центр незаконного разжигания ненависти и дезинформации в ЕС из-за невмешательства X в контент пользователей.

24 января газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза сообщала, что Еврокомиссия закончила расследование в отношении X, ей грозит штраф на сумму более $100 млн.

Расследование в отношении X в ЕС началось в декабре 2023 года. ЕК подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах (DSA), который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Евросоюзе.