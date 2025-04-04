Апрельские бои: позор армянской армии и триумф Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В эти дни отмечается 9-я годовщина апрельских боев 2016 года. Первого шага к освобождению оккупированных территорий Азербайджана, после которого военный путь решения конфликта уже перестал казаться и Армении, и ее заступникам невозможным.

В армянских медиа третий день стоит вой и плачь, поминаются "герои", которые, дескать, не позволили, остановили, разгромили и так далее. Такая трактовка тех событий сегодня выглядит совершенно бессмысленно, но армянству не привыкать почитать надуманных "героев" и "победы", которых не было. Агитпроп до сих пор пытается убеждать армянское общество в том, что девять лет назад незаконные вооруженные формирования сепаратистов и подразделения ВС Армении одержали какую-то победу и "остановили агрессию". Никто не хочет говорить правду, потому что после катастрофы 2020 года, армянское общество необходимо чем-то вдохновлять. О 44-дневной войне все известно досконально, а правда об апрельских боях до сих пор скрывается, чтобы у "потомков Ноя" оставались хоть какие-то иллюзии.

О чем пишут в связи с годовщиной так называемой четырехдневной войны армянские медиа? О том, как "железные Ашоты" героически сдерживали десятикратно превосходящего по силе противника и стояли до последнего. Армянам не расскажут, что "десятикратное" превосходство появилось тогда, когда армянские военные побежали. "Воины света" бежали так быстро, что обгоняли местных жителей, так же бросившихся со всех ног в сторону Армении. Ситуация была настолько позорной, что на дорогах пришлось устанавливать посты военной полиции для задержания и возвращения на позиции дезертиров.

В армянских медиа описываются "зверства", выжимается, по традиции, слеза. авторы заявлений и статей изо все сил пытаются вдохновить читателя. Экс-омбудсман Арман Татоян выступил с расистскими и реваншистскими заявлениями. Он назвал апрельские бои "символом силы национального духа и чистоты армянской идентичности" и призвал воспитывать новые поколения на этом "подвиге". Однако расист Татоян, озабоченный чистотой армянской идентичности, не смог объяснить, почему же все так плохо для оккупантов закончилось. Агитпроп очень хочет, чтобы армяне думали, будто в апреле 2016 года оккупантам удалось отразить наступление Азербайджанской армии. Оппозиция, реваншисты и беглые сепаратисты ставят те события в пример Пашиняну. Мол, тогдашние власти Армении были, пардон, с яйцами, а вот он, Пашитнян - без. Карабахский клан, согласно оппозиционной пропаганде, предотвратил в 2016 году то, что не сумел предотвратить Пашинян в 2020-м.

Нам придется разочаровать соседей. Никакого широкомасштабного наступления в апреле 2016 годане планировалось. Планировалось обезопасить населенные пункты вблизи бывшей линии соприкосновения и преподать урок оккупантам. И эта цель была выполнена. В последствие армянские военные и эксперты наперебой убеждали, что никаких важных позиций азербайджанской стороне взять не удалось, что благодаря инженерным работам армяне смогли нивелировать успехи армии Азербайджана. В частности, много говорилось о стратегической высоте Лелетепе. Утверждалось, что она не имеет никакого серьезного значения, что мы, мол, тут раздуваем вопрос, а на самом деле это просто холмик. Но никто не объясняет, почему за "какой-то холмик" полегли сотни армянских солдат, почему оккупационная армия зубами вцепилась в Лелетепе, стараясь, чтобы высота не досталась азербайджанцам.

Помнится, был репортаж в армянском "Спутнике", с налетом иронии. Журналист ожидал увидеть Эверест, а увидел... "И это все?" Все, однако, за "и это все" на склонах холма осталась масса армянских трупов. Если военное руководство Армении и незаконных сепаратистских банд считало, что высота Лелетепе не важна, тогда для чего послало на смерть своих солдат? Кстати, о важности этой позиции говорит то, что еще до апрельских боев оккупанты сами увеличили высоту холма, "досыпав" его. Почему? Потому что с этой позиции просматривалась значительная территория и можно было держать под прицельным огнем многие азербайджанские населенные пункты. То же село Джоджуг Марджанлы, которое хоть и было очищено от оккупантов в 1993 году, оставалось незаселенным, так как контролировалось армянами с Лелетепе. Освободив высоту, Азербайджанская армия получила возможность держать под наблюдением значительные территории, а также военную логистику оккупантов.

Так что в апреле 2016 года не было никаких "неважных" потерь для Армении. В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли на территориях Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов. Оппозиция в противовес успокоительным заявлениям Сержа Саргсяна и Ко утверждала, что Армения потеряла не "незначительные" позиции, а 7 миллионов квадратных метров стратегически важных территорий, которые нужно незамедлительно вернуть во избежание серьезных проблем в будущем.

После апрельских боев и особенно после прихода к власти Никола Пашиняна, бравурная трескотня пошла на убыль. В мае 2019 года, вместо торжественных речей и прославления "воинов света", Пашинян заявил, что "назрело время для создания парламентской комиссии по расследованию причин событий апреля 2016 года и получения ответа на ряд волнующих нас вопросов". Новое правительство вряд ли стремилось выяснить истину. Целью было закопать оппозицию, сорвать с нее "героическую" ауру и показать армянам истинное лицо карабахского клана. В принципе, тоже благая цель. Вот только ответ на вопрос, почему Армения проиграла в апреле 2016 года, не требовал никаких разбирательств и комиссий. Он всегда лежал на поверхности.

Кстати, во время Второй карабахской войны армянская армия по личному указанию Пашиняна сделала попытку любой ценой отвоевать "неважную" высоту Лелетепе. Премьеру Армении очень хотелось показать, что ему удалось отвоевать высоту, которую профукали прежние власти. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Согласно армянским экспертам, 6 октября 2020 года верховный главнокомандующий принял решение отбить Лелелтепе. В результате Армения потеряла остатки воинских частей в Джабраиле, танковые части в Физули и Ходжалы, а также большую часть пехотных, танковых и артиллерийских войск в центральном оборонительном районе оккупационных сил. Кроме того, попытка Пашиняна удовлетворить свои амбиции закончилась гибелью для 700 армянских солдат.

Девять лет назад армянская сторона узнала, что почем. Если бы не затмевающая разум пропаганда, уже тогда Ереван стал бы серьезнее относиться к мирным переговорам. Но у него всегда были заступники и советчики, которые явно не желали армянам добра.

На Баку началось массированное давление, Азербайджан пытались склонить к различным выгодным агрессору решениям. Вспомним, какая после апрельских событий поднялась волна в защиту Армении. Покровители Еревана пытались наложить вето на возможность применения силового варианта в будущем и принудить Баку к согласию на укрепление статус-кво. Тогдашний глава МИД Армении Налбандян рассказывал СМИ, что в Вене, и в Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности об увеличении числа наблюдателей и внедрении механизмов доверия, "однако Азербайджан вновь отступился, сказав, что он не соглашался ни по одному вопросу". Первоначально Налбандян утверждал, что Президент Ильхам Алиев договоренности подписал, но потом все же признался - Алиев ни в Вене, ни в Санкт-Петербурге ничего не подписывал. Хотя в Вене вопрос так называемых механизмов доверия обсуждался, на встрече в Санкт-Петербурге его уже не было в повестке, так как Азербайджан ни при каких условиях не собирался допустить превращения линии соприкосновения войск в некую "границу" с закреплением за оккупантами каких-то прав. До вывода с оккупированных территорий оккупационных войск Армении, ни о каких механизмах расследования речи быть не могло. Такова была позиция Президента Азербайджана.

Что касается расширения миссии наблюдателей, о котором заговорили после апрельских боев, то первоначально Баку не был против и работы в этом направлении действительно были начаты, но вскоре были остановлены. Дело в том, что Баку дал согласие на расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, но никак не мандата наблюдателей. В июле 2016 года Азербайджан дал согласие на расширение офиса, если мандат изменен не будет. Однако через год представительство Азербайджана при ОБСЕ выступило с заявлением, в котором отмечалось, что "на линии соприкосновения войск мы столкнулись с неприемлемыми элементами в связи с размещением наблюдателей ОБСЕ. Это же означает изменение стиля работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ, что не соответствует достигнутым на уровне президентов договоренностям".

В результате решение вопроса расширения офиса было приостановлено. Еревану так и не удалось руками международных организаций закрепить результаты оккупации.

Апрельские бои стали уроком не только для Армении, но и для мирового сообщества. Всем четко было дано понять, что Азербайджан не собирается мириться с оккупацией своих территорий и готов в любой момент дать достойный ответ захватчикам. Азербайджанская армия сильна и способна выполнить самую сложную задачу, а "успехи" оккупантов, достигнутые в начале 90-х, носят исключительно временный характер.

События апреля 2016 года - уже прошлое, факт истории. Но мы не забываем и никогда не забудем, что это был первый шаг к великой Победе.