Первый шаг к великой победе

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня мы отмечаем очередную годовщину апрельских боев 2016 года. Это была первая крупная победа Азербайджанской армии, имевшая беспрецедентное значение с точки зрения подъема национального духа и избавления азербайджанского общества от комплекса граждан проигравшей страны. Хотя мы верили, что рано или поздно земли будут освобождены, однако атмосфера, созданная вокруг урегулирования конфликта, давление на Азербайджан и проармянские симпатии мировых держав рождали пессимизм и ощущение бессилия и бессмысленности всяческих усилий.

Но случился апрель 2016-го и все изменилось.

Апрельские бои, которые называют также четырехдневной войной, стали моментом истины для азербайджанского народа. Это были невероятные дни, когда вся страна встала на ноги и народ был един как никогда. Лица горели энтузиазмом, а не страхом, улицы заполонили трехцветные флаги, и предчувствие перемен заставляло быстрее биться сердца. Апрельская победа, можно сказать, была экзаменом, репетицией великой победы, которую азербайджанский воин одержал в ноябре 2020 года. Армяне до сих пор продолжают говорить о своей якобы "победе", хотя знают лучше нас, что провал планировавшегося тогда наступления стал для них началом конца. Такого удара оккупанты не ожидали. Воспоминания о недостойной и кровавой "победе" в Первой карабахской войне, отмеченной геноцидом, этническими чистками и тысячами других военных преступлений, щекотали им ноздри. Поэтому в ночь на 2 апреля ВС Армении перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу силами танков и пехоты.

Агрессор начал обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. Стреляли из крупнокалиберного оружия, минометов, били по населенным пунктам, гражданским объектам. Азербайджанская армия дала надлежащий отпор противнику, а затем перешла в контрнаступление, разгромив первую линию обороны врага, кропотливо создававшуюся им в течение двух десятилетий. В результате были освобождены определенные территории, вражеские войска были выбиты с нескольких стратегических позиций. Была взята под контроль важная высота Лелетепе, высоты вокруг села Талыш. Кстати, во время 44-дневной войны армянская сторона приложила неимоверные усилия для того, чтобы отвоевать Лелетепе обратно, считая это неким символом своих будущих побед.

В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли на территориях Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов.

Противник, не ожидавший такого отпора, бросился бежать, неся потери в живой силе и технике. Линия обороны была смята в течение нескольких часов. Армянским формированиям впервые пришлось оказаться один на один с Азербайджанкой армией. В начале 90-х армяне воевали руками сильного союзника, здесь же между ними и азербайджанскими воинами не было никого.

Военные специалисты отмечают, что после апрельских боев в вопросе карабахского урегулирования сложилась новая ситуация. Хотя вмешательство третьих сил помешало Азербайджанской армии продвинуться дальше, всем стало ясно, что сохранение статус-кво невозможно, и следующая вспышка будет еще более кровопролитной и приведет к еще большим потерям с армянской стороны. Как отмечал Президент Ильхам Алиев, после апрельских боев наша позиция за столом переговоров еще более упрочилась, и это наглядно увидело все международное сообщество.

Апрельские бои продемонстрировали не только силу азербайджанской армии, но также единство народа и власти. Без этого единства, как бы не была сильна армия, никакая победа недостижима. На что способна страна, когда ее народ, армия и власти сжаты в единый кулак, весь мир увидел осенью 2020 года.

Итак, 2 апреля армянские ВС перешли в наступление, по, получив неожиданный мощный отпор, перепугались, и по различным зарубежным адресам поселись жалобы. Уже 2 апреля была достигнута договоренность о прекращении огня, однако армянская сторона продолжила нагнетать обстановку, рассчитывая вернуть потерянные позиции. Хитрость не удалась, и по врагу был нанесен еще более сильный удар. Более того, ракетно-артиллерийским войскам было дано поручение подготовиться к нанесению разрушительных ударов по Ханкенди и другим оккупированным городам в том случае, если армянская сторона не прекратит бомбардировку азербайджанских населенных пунктов.

Подобное развитие событий вызвало панику среди армянского населения оккупированных территорий, которое схлынуло из зоны боев вглубь Нагорного Карабаха, а многие добежали аж до самой Армении. Между тем, в азербайджанских селах прифронтовой зоны не наблюдалось никакой паники и оттока населения. Несмотря на обстрелы, граждане не стали покидать свои дома. Чувство воодушевления и приподнятости духа охватывало в те дни всю страну. Более того, соотечественники в 22 странах мира заявили о своем желании присоединиться к азербайджанской армии и бить врага. А в столице молодежь вышла на улицы, чтобы поддержать свою армию.

Чтобы остановить бегущих жителей, а также обгоняющих из военнослужащих, дезертировавших с линии фронта, на дорогах устанавливались посты. В те дни "железные ашоты" впервые продемонстрировали свое истинное лицо, не замутненное пропагандой и легендами. Это было лицо труса.

И это при том, что перед Азербайджанской армией не ставилось наступательной цели. Главная задача была отбросить врага, обезопасить прифронтовые азербайджанские населенные пункты, занять стратегические высоты и избавить агрессора от желания еще раз поиграть мускулами. Правда, продержались армяне недолго - вспомним серьезную провокацию на товузском направлении государственной границы, чуть не ставшую причиной большой войны, и, конечно же, поход Армении за "новыми территориями" в конце сентября 2020 года, завершившийся победой Азербайджана.

После апрельской победы Президент Ильхам Алиев предупредил, что в ходе боев Азербайджан использовал лишь небольшую часть своего арсенала. И армянам не стоит обольщаться, потому что у нашей страны имеется самое современное вооружение, которое Армении не по зубам. "Просто, в отличие от руководства Армении, мы не демонстрируем его ради пропаганды. Но если понадобится, и когда настанет время, в нужный момент мы еще раз покажем, чем обладаем", - сказал тогда Президент.

Когда это время пришло, Азербайджан показал, на что способен, и за 44 дня очистил от врага свои земли. Азербайджанская армия получила в апреле 2016-го боевое крещение и боевой опыт. В плане боевой подготовки были усовершенствованы программы, исходя из результатов реальных боев. Было также конкретно определено, какое оружие следует закупать республике. Уже тогда, скажем так, взошла звезда ударных БПЛА.

Апрельские события стали уроком не только для Армении, но и для мирового сообщества. Оно убедилось, что карабахский конфликт вовсе не заморожен и является бомбой замедленного действия для региона. Всем четко было дано понять, что Азербайджан не собирается мириться с оккупацией своих территорий и готов в любой момент дать достойный ответ захватчикам. И понимая это, на международной арене было запущено в оборот мнение, что "у карабахского конфликта нет военного решения". Это означало, что если Азербайджан выберет военный путь освобождения своих территорий, то вступят в силу определенные санкции и вытекающие из них моменты. Однако Азербайджан этим запугать не удалость. В тот период Верховный главнокомандующий, давая высокую оценку Вооруженным силам страны, заявил, что если Азербайджан и Армению оставят один на один, то азербайджанская армия способна в короткие сроки разгромить оккупационные силы противника и восстановить территориальную целостность...

Мы уже второй год отмечаем годовщину победы в апрельских боях в условиях восстановленной территориальной целостности страны. И надо сказать, что великая победа 2020 года не затмила героизма азербайджанских солдат и офицеров, открывших путь к ней в 2016-м. Победа в Отечественной войне стала продолжением их подвига, о котором будут помнить и говорить будущие поколения.