Победа, ставшая началом Большого возвращения

Сегодня - пятая годовщина апрельских боев в Карабахе. Именно пять лет назад азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, разгромив армянских оккупантов, положила начало процессу, который потом окрестили Большим возвращением. Армения получила первый чувствительный урок от Азербайджана и четкий сигнал: Баку не будет вести переговоры вечно. Урок этот в Ереване не усвоили ни тогдашние власти, ни оппозиция - и через пять лет после апрельских боев, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и решил карабахский конфликт.

Пять лет назад Армения предприняла крупнейшую за многие годы оккупации азербайджанских территорий провокацию. Армянские ВС в ночь на 2 апреля 2016 года перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков и пехоты и начали обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. В ходе разразившегося наступления армянская сторона применяла крупнокалиберное оружие, минометы, обстрелу подверглись населенные пункты, гражданские объекты.

Уже 2 апреля была достигнута договоренность прекратить огонь, однако армянская сторона продолжила нагнетать обстановку, рассчитывая вернуть потерянные позиции. Вместо этого оккупанты потеряли еще больше территорий. Более того, ракетно-артиллерийским войскам Азербайджана было дано поручение подготовиться к нанесению разрушительных ударов по Ханкенди и другим оккупированным городам, в том случае, если армянская сторона не прекратит бомбардировку азербайджанских населенных пунктов.

В результате апрельского разгрома оккупационных сил азербайджанской армией была взята под контроль важная высота Лелетепе, высоты вокруг села Талыш. В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли на территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов.

На что рассчитывал противник и чьей поддержкой заручился в своей провокации, трудно сказать. Видимо, отдававшие из Еревана приказы лица надеялись на фактор неожиданности, который мог бы позволить расширить зону оккупации, усложнив Азербайджану возможности маневра в переговорах. Кроме того, оккупанты могли рассчитывать вызвать азербайджанскую сторону на ответный удар. И если так, расчет оправдался. Вот только оккупационные подразделения никак не ожидали, что удар будет таким мощным. Противник был отброшен, после чего азербайджанская армия перешла в контрнаступление, разгромив главную линию обороны оккупантов, называвшуюся "линией обороны Оганяна". Тогда это имя произносилось с гордостью, оно было символом крепости сепаратистских "рубежей". Но после 2 апреля 2016-го "линия Оганяна" стала символом позора армянской армии и постоянным напоминанием о том, что каждая следующая провокация может полностью уничтожить статус-кво.

Апрельские бои продемонстрировали не только силу азербайджанской армии, но также единство народа и власти. Без этого единства, как бы ни была сильна армия, никакая победа недостижима. Не устанем повторять - главной причиной удач армянских захватчиков в начале 90-х была не сила "армянского оружия", а разобщенность в азербайджанском обществе, отсутствие доверия народа к тогдашним властям, а также растерянность и преступное бездействие последних. Не веря, что бездарные политики и занимающаяся всем, кроме войны армия способны их защитить, люди бросали свои дома и бежали от неминуемой расправы. В апреле 2016-го оккупанты рассчитывали на тот же эффект, но упустили тот факт, что Азербайджан в 2016 году уже был совсем не той же страной, что в начале 90-х. Как отмечал на встрече с военными в преддверии первой годовщины апрельских боев Президент Ильхам Алиев, "на этот раз наши граждане полностью были уверены в том, что Азербайджанское государство и армия защитят их, отомстят за их страдания, пролитую кровь. Так и случилось".

По мнению главы государства, апрельские бои должны быть внесены в военные учебники. На той же встрече с военнослужащими Президент Ильхам Алиев развенчал некоторые мифы, существующие вокруг апрельских событий, например, о некой прерванной наступательной операции. Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия выполнила все поставленные перед ней задачи, отвоевав стратегически важные позиции, полностью изменившие ситуацию на линии фронта. Если бы были поставлены другие цели, то, нет сомнений, они были бы выполнены с задействованием всего арсенала, который Азербайджан до сих пор не использовал. "А если используем, то от врага камня на камне не останется на оккупированных землях. Пусть они знают это, и пусть в очередной раз опозорившее себя политическое руководство Армении следит за своими словами и не испытывает наше терпение", - предупредил азербайджанский лидер.

Это предупреждение Президента Ильхама Алиева в Армении оказались не в состоянии понять до конца. Именно апрельские бои стали началом конца для многолетнего правления карабахского клана в Ереване. Хунта Саргсяна-Кочаряна понесла в апреле 2016 года тяжелое поражение, и казалось бы - это был важный момент, из которого в Ереване могли сделать адекватные выводы о том, что враждовать с Баку далее будет невозможно, что путь переговоров и возвращения территорий мирным путем - единственный реальный выход из ситуации, который не приведет Армению к еще более тяжелым потерям и потрясениям.

Что вместо этого? Агрессивная политика против Азербайджана привела Армению к еще большей региональной изоляции, расшатала режим "карабахских", что привело к революции и приходу к власти Никола Пашиняна. Смена власти в Ереване вызвала определенные надежды на смену армянского тона в нагорно-карабахском урегулировании, тем более что новый премьер-министр Армении на первой же встрече с Президентом Ильхамом Алиевым попросил дать ему определенное время на стабилизацию ситуации, после чего переговоры должны были стать предметными и эффективными.

Что оказалось на деле? Еще четыре года назад Президент Ильхам Алиев предупреждал армянское руководство: не провоцируйте, не оскорбляйте азербайджанский народ, последствия будут для вас еще более плачевными. Новые армянские власти этого предупреждения не послушали - и глубоко об этом пожалели. Пашинян сознательно и последовательно провоцировал Азербайджан: все мы хорошо помним его слова о том, что якобы Карабах - "это Армения и точка", его пьяные танцы на Джыдыр дюзю в Шуше... В июле 2020 года Ереван устроил военную провокацию в Товузском районе - в сентябре случилась еще одна.

К чему это привело, увидел весь мир.

Азербайджанская армия снесла остатки тех самых "неприступных укреплений" и буквально деклассировала вооруженные силы Армении. За 44 дня боев был положен конец тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий, а Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы были освобождены без единого выстрела! Разгром вынудил оккупантов освободить эти территории без боевых действий.

Даже после апрельских боев 2016 года в Армении полагали, что вопрос Карабаха "решен" и Азербайджан никогда не решится сделать шаг за линию соприкосновения, точнее - что Азербайджану не позволят сделать этот шаг. Однако Отечественная война доказала обратное. Все нагромождения пропаганды о "мощи" армянской армии, о беспробудном патриотизме армянского солдата и гражданина оказались пустым звуком. ВС Армении понесли огромные потери в живой силе и технике, а военнослужащие армянских подразделений в панике бежали, бросая оружие.

Апрельские бои уже стали историей, но мы возвращаемся к ним вновь и вновь. В Азербайджане успешная контратака и освобождение первых тысяч квадратных километров изнывающей под армянской оккупацией родной земли вызвали на свет всю мощь патриотического духа. Достаточно напомнить, как улицы Баку превратились в море флагов, как тысячи молодых парней и мужчин направлялись в военкоматы, желая записаться в добровольцы. О своем желании присоединиться к азербайджанской армии и бить врага в те дни заявили и наши соотечественники, проживающие в десятках стран мира. Ровно то же самое, то же мощное единение народа вокруг своей армии и Верховного главнокомандующего мы наблюдали и в 2020 году.

Эксперты, аналитики со всего мира говорят, что после 44-дневной войны благодаря Президенту Ильхаму Алиеву в регионе сложилась новая геополитическая и экономическая реальность. А между тем, Победа, одержанная в 44-дневной войне, стала контрольным ударом, сломавшим хребет армянским националистам. Путь к этой победе был заложен Президентом Ильхамом Алиевым еще тогда, в апреле 2016 года. Большое возвращение азербайджанцев в Карабах уже было не остановить.

Э. Ибрагимов