https://news.day.az/tourism/1741981.html Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиасообщения Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиационного сообщения между Россией и США. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиасообщения
Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиационного сообщения между Россией и США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал он в Вашингтоне небольшой группе журналистов.
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