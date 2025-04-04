Политика Казахстана в энергетическом секторе направлена ​​на поддержку инноваций и устойчивого развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов в ходе 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Государственная политика Казахстана в энергетическом секторе направлена ​​на поддержку инноваций и устойчивого развития. Мы создаем условия для инвестиций в зеленую энергетику и модернизацию газовой инфраструктуры, что позволит сократить выбросы и повысить энергоэффективность", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля в Баку проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимают участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Европейский Союз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний. В мероприятии примут участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе встречи планируется подписание документов, связанных с зеленой энергетикой.