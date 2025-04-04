"Габала" вернулась в Премьер-лигу

Определилась ​​первая команда, которая вышла в Премьер-лигу Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало ясно в XX туре Первой лиги.

Лидер соревнований "Габала" на выезде встречался с бакинским "Спортингом". Команда Кахабера Цхададзе победила со счетом 5:0.

Таким образом, "красные" увеличили количество своих очков до 52. "Габала", увеличившая отрыв от идущего четвертом месте бакинского "Спортинга" до 26 баллов, закрепила за собой место в тройке лидеров за семь туров до конца чемпионата.

Поскольку в Премьер-лигу выйдут три команды, "красно-черные" получили право попасть в элиту. Обладатели двух оставшихся путевок определятся в следующих турах.

Отметим, что "Габала" выступала в Премьер-лиге с 2006 по 2024 годы. Команда завоевала две серебряные, три бронзовые медали, а также дважды кубок.