"Габала" вернулась в Премьер-лигу
Определилась первая команда, которая вышла в Премьер-лигу Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало ясно в XX туре Первой лиги.
Лидер соревнований "Габала" на выезде встречался с бакинским "Спортингом". Команда Кахабера Цхададзе победила со счетом 5:0.
Таким образом, "красные" увеличили количество своих очков до 52. "Габала", увеличившая отрыв от идущего четвертом месте бакинского "Спортинга" до 26 баллов, закрепила за собой место в тройке лидеров за семь туров до конца чемпионата.
Поскольку в Премьер-лигу выйдут три команды, "красно-черные" получили право попасть в элиту. Обладатели двух оставшихся путевок определятся в следующих турах.
Отметим, что "Габала" выступала в Премьер-лиге с 2006 по 2024 годы. Команда завоевала две серебряные, три бронзовые медали, а также дважды кубок.
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