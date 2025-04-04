Подписано операционное соглашение для увеличения экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию

Между "Азерэнержи" и Анонимной компанией по передаче электроэнергии Турции (TEİAŞ) подписан операционный договор.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"Мы оценили наше сотрудничество с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром по стратегически важным проектам энергетической безопасности. Мы обсудили вопросы развития Южного газового коридора, энергетической трансмиссии Нахчыван-Турция и проектов Коридора "зеленой" энергии Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии. С целью увеличения экспортных возможностей электроэнергии из Нахчывана в Турцию подписано операционное соглашение между ОАО "Азерэнержи" и Анонимной компанией по передаче электроэнергии Турции (TEİAŞ)", - подчеркивается в публикации министра.