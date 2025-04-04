Глава Южной Кореи принес извинения согражданам

Юн Сок Ёль, отрешенный от поста президента Республики Корея, извинился перед согражданами из-за того, что не оправдал их ожиданий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уважаемые сограждане, для меня было большой честью работать ради Республики Корея", - говорится в распространенном заявлении. Юн Сок Ёль поблагодарил тех, кто его поддерживал.

"Мне жаль, что я не смог оправдать ваших ожиданий, прошу за это прощения", - заявил бывший президент. "Всегда буду молиться за уважаемых сограждан", - добавил он.