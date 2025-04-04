https://news.day.az/world/1741991.html Глава Южной Кореи принес извинения согражданам Юн Сок Ёль, отрешенный от поста президента Республики Корея, извинился перед согражданами из-за того, что не оправдал их ожиданий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Уважаемые сограждане, для меня было большой честью работать ради Республики Корея", - говорится в распространенном заявлении.
Глава Южной Кореи принес извинения согражданам
Юн Сок Ёль, отрешенный от поста президента Республики Корея, извинился перед согражданами из-за того, что не оправдал их ожиданий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Уважаемые сограждане, для меня было большой честью работать ради Республики Корея", - говорится в распространенном заявлении. Юн Сок Ёль поблагодарил тех, кто его поддерживал.
"Мне жаль, что я не смог оправдать ваших ожиданий, прошу за это прощения", - заявил бывший президент. "Всегда буду молиться за уважаемых сограждан", - добавил он.
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