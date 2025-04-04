https://news.day.az/world/1742060.html Эти кадры из Китая стали вирусными в соцсетях - ВИДЕО Видео, на котором показывается инновационный процесс укладки асфальта в Китае, привлекло внимание миллионов пользователей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Многие удивляются скорости и точности, с которой работает техника, а также эффектному результату, который достигается буквально за несколько минут.
Эти кадры из Китая стали вирусными в соцсетях - ВИДЕО
Видео, на котором показывается инновационный процесс укладки асфальта в Китае, привлекло внимание миллионов пользователей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Многие удивляются скорости и точности, с которой работает техника, а также эффектному результату, который достигается буквально за несколько минут.
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