https://news.day.az/world/1742060.html

Эти кадры из Китая стали вирусными в соцсетях - ВИДЕО

Видео, на котором показывается инновационный процесс укладки асфальта в Китае, привлекло внимание миллионов пользователей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Многие удивляются скорости и точности, с которой работает техника, а также эффектному результату, который достигается буквально за несколько минут.