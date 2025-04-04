Эти кадры из Китая стали вирусными в соцсетях

Видео, на котором показывается инновационный процесс укладки асфальта в Китае, привлекло внимание миллионов пользователей. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Многие удивляются скорости и точности, с которой работает техника, а также эффектному результату, который достигается буквально за несколько минут.