Какой объем газа Азербайджан экспортировал в Италию?

В прошлом году из Азербайджана в Италию было экспортировано 9,7 млрд кубометров азербайджанского газа.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы обсудили с заместителем министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Ваннией Гавой приоритеты газоснабжения, энергетического сотрудничества, а также вопросы, связанные с заседанием межправительственной комиссии. В прошлом году Италия получила 9,7 млрд кубометров азербайджанского газа", - отмечается в публикации.