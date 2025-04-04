https://news.day.az/economy/1742158.html Какой объем газа Азербайджан экспортировал в Италию? - ЦИФРЫ В прошлом году из Азербайджана в Италию было экспортировано 9,7 млрд кубометров азербайджанского газа. Об этом в своем аккаунте в "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Day.Az.
Какой объем газа Азербайджан экспортировал в Италию? - ЦИФРЫ
В прошлом году из Азербайджана в Италию было экспортировано 9,7 млрд кубометров азербайджанского газа.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
"Мы обсудили с заместителем министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Ваннией Гавой приоритеты газоснабжения, энергетического сотрудничества, а также вопросы, связанные с заседанием межправительственной комиссии. В прошлом году Италия получила 9,7 млрд кубометров азербайджанского газа", - отмечается в публикации.
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