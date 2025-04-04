Азербайджанский газ вносит вклад в повышение энергобезопасности как Сербии, так и более широкого региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал и.о. заместителя министра нефти и газа в Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Саша Кокович на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

"Азербайджанский газ, который давно был признан частью решения по диверсификации поставок газа в Европу, теперь стал частью решения по улучшению энергетической безопасности как Сербии, так и более широкого региона благодаря строительству газового интерконнектора Сербия-Болгария", - сказал он.

Кокович отметил, что в ближайшем будущем Сербия ожидает углубления своего стратегического партнёрства с Азербайджаном благодаря реализации проекта по строительству газовой тепловой электростанции в Сербии.

"Сербия открыта для сотрудничества с странами нашего региона, а также с партнёрами из Центральной Азии в рамках различных инициатив и проектов, направленных на повышение энергетической безопасности и обеспечение бесперебойных поставок", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.