Скидки, кэшбэк и рассрочка - всё в течении одного фестиваля! Шоппинг фестиваль от Yelo Bank, в котором примут участие ведущие бренды мира моды, пройдет с 4 по 27 апреля текущего года.

Во время фестиваля вы сможете воспользоваться скидками до 50% на любимые бренды в крупных торговых центрах столицы и многих магазинах. Карточные продукты Yelo Bank делают этот фестиваль ещё более выгодным! Так, совершая покупки по картам Yelo, вы получаете 5% кэшбэка, а с картой рассрочки Yelo - беспроцентную рассрочку на срок до 24 месяцев. Такие функции, как годовые проценты на остаток по счёту, высокий кэшбэк, снятие и переводы наличных без комиссии, а также Apple Pay и Google Pay, позволяют пользователям удобно управлять своими ежедневными расходами. Те, у кого ещё нет карты Yelo, могут оформить заказ онлайн через приложение Yelo и получить карту с бесплатной доставкой на адрес.

Отметим, что фестиваль проводится по инициативе Ассоциации розничных импортеров одежды при генеральном спонсорстве Yelo Bank.

Не пропустите этот фестиваль, чтобы превратить энергию весны в выгодные покупки! Для получения дополнительной информации позвоните в колл-центр 981. Закажите карту Yelo онлайн: http://bit.ly/yelokart.

Подробнее: http://bit.ly/festivalyelo.



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