Сейран Исмаилханов приглашает погрузиться в симфонию эмоций

7 апреля погрузитесь в симфонию эмоций! Впервые в Баку композитор, певец и мультиинструменталист Сейран Исмаилханов приглашает вас в Оперную студию при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли на уникальное шоу Body Mind Soul - путешествие к гармонии тела, разума и души, сообщает Day.Az .

Вы станете частью магии, где звук и эмоции объединяют нас в единое целое.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн - https://iticket.az/ru/events/concerts/seyran-ismailkhanov/139951

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