Премьер-министр Иракского Курдистана поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства региона Иракский Курдистан передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан. Пусть этот благословенный праздник принесет постоянное счастье, процветание, благополучие Вашей стране и всем мусульманам мира!

Рамазан - это праздник размышлений, благодарности, духовного обновления, и такие ценности вдохновляют нас на взаимодействие в условиях единства, взаимопонимания.

Надеюсь, что наше тесное сотрудничество продолжится и дружеские отношения между двумя народами будут укрепляться", - говорится в письме.