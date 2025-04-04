Объявлен состав сборной Азербайджана
Объявлен состав сборной Азербайджана по футзалу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.
Призванные в состав команды футзалисты примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной сборной Азербайджана, которая в рамках основного этапа чемпионата Европы 11-го апреля встретится на выезде со Швецией, а через четыре дня, 15-го апреля, с Хорватией в Баку.
Наша команда будет тренироваться в Баку с 6 по 8 апреля.
Главный тренер Виталий Борисов пригласил в команду 15 игроков, в том числе три вратаря:
|
1
|
Эмин Кюрдов
|
Араз-Нахчыван
|
2
|
Ровшан Гусейнли
|
Астана, Казахстан
|
3
|
Кямран Гаджиев
|
Баку Файр
|
4
|
Новруз Казыханов
|
Араз-Нахчыван
|
5
|
Хазар Агализаде
|
Араз-Нахчыван
|
6
|
Мирза Амиров
|
СК Нефтчи
|
7
|
Фарид Атакишиев
|
СК Нефтчи
|
8
|
Тофик Микаилов
|
Баку Файр
|
9
|
Октай Рустамли
|
Баку Файр
|
10
|
Мурад Гулузаде
|
Баку Файр
|
11
|
Нихад Исмаилов
|
Баку Файр
|
12
|
Эмиль Гасанзаде
|
СК Нефтчи
|
13
|
Кенан Манафов
|
Баку Файр
|
14
|
Нурлан Мехдизаде
|
Баку Файр
|
15
|
Эльдар Зейналов
|
СК Нефтчи
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