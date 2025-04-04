Объявлен состав сборной Азербайджана по футзалу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.

Призванные в состав команды футзалисты примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной сборной Азербайджана, которая в рамках основного этапа чемпионата Европы 11-го апреля встретится на выезде со Швецией, а через четыре дня, 15-го апреля, с Хорватией в Баку.

Наша команда будет тренироваться в Баку с 6 по 8 апреля.

Главный тренер Виталий Борисов пригласил в команду 15 игроков, в том числе три вратаря: