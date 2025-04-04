Автор: Габиль Аширов,

Azernews

В 2024 году примечательное, но скромное развитие в экономическом ландшафте Азербайджана произошло с приходом прямых иностранных инвестиций из Мексики. Впервые Мексика внесла 5,2 млн долларов в экономику Азербайджана, что стало важной вехой в отношениях между двумя странами. Хотя эти инвестиции составили всего 0,1% от общего объема прямых иностранных инвестиций, поступающих в Азербайджан, они имеют символическое значение. Это знаменует начало того, что может стать растущими экономическими отношениями между двумя странами, хотя следует признать, что они по-прежнему представляют собой небольшую часть общего инвестиционного климата в Азербайджане.

Общий объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в 2024 году превысил 7 млрд долларов, что на 5,83% больше, чем в предыдущем году. Рост иностранных инвестиций демонстрирует, что Азербайджан продолжает привлекать интерес со стороны мировых инвесторов, в основном благодаря своему энергетическому сектору, стратегическому расположению и продолжающемуся развитию инфраструктуры. Увеличение общего объема инвестиций на 388,1 млн долларов обнадеживает и свидетельствует о том, что Азербайджан позиционирует себя как ключевого игрока в региональных и глобальных экономических дискуссиях. Тем не менее, несмотря на эту общую положительную тенденцию, мексиканские инвестиции остаются относительно небольшими по сравнению с основными источниками иностранного капитала, поступающего в Азербайджан, такими как европейские, ближневосточные и региональные партнеры.

Больше всего бросается в глаза тот факт, что до 2024 года Мексика вообще не инвестировала в Азербайджан. Это подчеркивает, насколько свеж и потенциально важен этот новый путь иностранного капитала. Возникает вопрос: что привело к такому развитию событий и как эти небольшие, но символические инвестиции могут со временем меняться? Более пристальный взгляд показывает, что растущая роль Мексики в экономической структуре Азербайджана может отражать более широкую тенденцию к увеличению диверсификации источников иностранных инвестиций страны. С ростом глобальной взаимосвязанности экономики, которые когда-то были далеки от Азербайджана, например Мексика, начинают изучать экономические партнерства, вероятно, движимые взаимным интересом к энергетике, инфраструктуре и потенциальному торговому сотрудничеству.

Этот момент диверсификации инвестиций в Азербайджане важен для долгосрочной экономической стратегии страны. Исторически иностранные инвестиции Азербайджана были сосредоточены в нескольких регионах и отраслях, в первую очередь в нефтегазовом секторе. Хотя страна добилась успехов в диверсификации своей экономики, привлечение иностранного капитала из различных регионов и отраслей, таких как Мексика, дает возможность расширить ее экономические связи и снизить зависимость от ограниченного числа инвесторов. Вливание капитала из новых и неожиданных источников, таких как Мексика, также может служить потенциальным буфером против глобальной финансовой волатильности, которая может непропорционально повлиять на рынки, зависящие от инвестиций из одного региона или сектора.

Однако тот факт, что мексиканские инвестиции все еще столь малы по сравнению с другими источниками, свидетельствует о более широкой проблеме, с которой сталкивается Азербайджан: необходимости развивать устойчивые и значимые иностранные инвестиции, выходящие за рамки только энергетики. Тот факт, что прямые иностранные инвестиции в Азербайджан в целом снизились на 43,3% по сравнению с инвестициями, исходящими из страны, также является тревожной тенденцией. Азербайджанские инвесторы разместили за рубежом 1,8 млрд долларов в 2024 году, что является значительным снижением по сравнению с уровнями 2023 года. Эта тенденция подчеркивает двойную проблему для Азербайджана - в то время как он стремится привлечь больше иностранного капитала, он также сталкивается с растущим оттоком капитала, что говорит о том, что внутренние инвесторы могут искать больше возможностей в других местах.

Чтобы переломить эту ситуацию, Азербайджан должен сосредоточиться не только на привлечении новых инвестиций, но и на обеспечении того, чтобы эти инвестиции были устойчивыми. Создание среды, способствующей инновациям и диверсификации в отраслях, выходящих за рамки энергетики, будет иметь ключевое значение. Сельское хозяйство, туризм, технологии и производство должны быть областями, в которых Азербайджан стремится расширить свою привлекательность как место назначения для инвестиций. На данный момент 5,2 млн долларов США из Мексики могут показаться небольшой каплей в море, но это вполне может стать началом более крупного и разнообразного экономического партнерства, которое хорошо послужит Азербайджану в ближайшие годы.

В заключение следует сказать, что увеличение прямых иностранных инвестиций из Мексики, хотя и скромное, является важным первым шагом в расширении экономических партнерств Азербайджана. В то же время перед страной стоит задача смягчения оттока капитала и обеспечения устойчивости иностранных инвестиций в различных секторах. Азербайджан должен продолжить диверсификацию своей экономики и создать среду, в которой как иностранные, так и внутренние инвестиции могут процветать одновременно.