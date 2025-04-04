В Турции горит пятизвездочный отель

Сегодня утром в одном из отелей Мармариса, что в турецкой провинции Мугла, произошёл пожар.

Как пишет Day.Az со ссылкой на Haber Global, всё началось с возгорания в котельной пятизвёздочного отеля, который находится недалеко от трассы Мармарис - Ичмелер. Почему вспыхнул огонь - пока неясно. Пламя быстро дошло и до жилых номеров.

На место сразу выехали пожарные, сотрудники лесной службы и машины скорой помощи. Сейчас пожар тушат, информации о пострадавших пока нет.