https://news.day.az/world/1742090.html В Турции горит пятизвездочный отель - ВИДЕО Сегодня утром в одном из отелей Мармариса, что в турецкой провинции Мугла, произошёл пожар. Как пишет Day.Az со ссылкой на Haber Global, всё началось с возгорания в котельной пятизвёздочного отеля, который находится недалеко от трассы Мармарис - Ичмелер. Почему вспыхнул огонь - пока неясно. Пламя быстро дошло и до жилых номеров.
В Турции горит пятизвездочный отель - ВИДЕО
Сегодня утром в одном из отелей Мармариса, что в турецкой провинции Мугла, произошёл пожар.
Как пишет Day.Az со ссылкой на Haber Global, всё началось с возгорания в котельной пятизвёздочного отеля, который находится недалеко от трассы Мармарис - Ичмелер. Почему вспыхнул огонь - пока неясно. Пламя быстро дошло и до жилых номеров.
На место сразу выехали пожарные, сотрудники лесной службы и машины скорой помощи. Сейчас пожар тушат, информации о пострадавших пока нет.
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