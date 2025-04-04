Саудовская Аравия рассматривает Азербайджан как стратегического партнёра в формировании устойчивого энергетического будущего

Королевство Саудовская Аравия рассматривает страны Центральной Азии и Азербайджан не только как друзей, но и как стратегических партнёров в формировании устойчивого энергетического будущего.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник министра энергетики Саудовской Аравии по вопросам электроэнергетики Нассер бин Хади Аль-Кахтани на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

"Через тесное сотрудничество мы можем усилить наше совместное воздействие, ускорить внедрение технологий чистой энергии и, таким образом, внести вклад в благосостояние наших народов и будущих поколений. Одним из ключевых элементов этой общей концепции является инициатива Зеленого коридора, которая поддерживает развитие более устойчивой и взаимосвязанной энергетической системы, связывающей Центральную Азию и Европу", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.