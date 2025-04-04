Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал проекты на 1,2 гигаватта возобновляемой энергии в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор по климатической стратегии и реализации банка Гарри Бойд-Карпентер в ходе 3-го министерского заседания Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку.

"Мы гордимся тем, что профинансировали проекты на 1,2 гигаватта возобновляемой энергии в Азербайджане, сотрудничая с тремя выдающимися партнерами - SOCAR Green, ACWA Power и Masdar", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.