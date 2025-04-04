Недоимператор наносит ответный удар
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон взбесился.
Day.Az представляет публикацию:
Недоимператор Франции тем временем взбесился из-за пошлин, которые ввел против всех стран мира Дональд Трамп.
Ну, как взбесился - возомнил себя джедаем, достал из шкафа костюмчик, багет вместо светового меча - и как пошел угрожать!
И ответными пошлинами пригрозил, и заявил, что пошлины эти навредят самим американцам. "Они станут беднее, чем вчера", - заявил французский президент.
И нарвался на Трампа с его призывами освободить Ле Пен. Макрон вообще в курсе, что торговую войну с США он не потянет? Это политика, а не кино.
Автор карикатуры - HSF
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре