Недоимператор наносит ответный удар

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон взбесился.

Day.Az представляет публикацию:

Недоимператор Франции тем временем взбесился из-за пошлин, которые ввел против всех стран мира Дональд Трамп.

Ну, как взбесился - возомнил себя джедаем, достал из шкафа костюмчик, багет вместо светового меча - и как пошел угрожать!

И ответными пошлинами пригрозил, и заявил, что пошлины эти навредят самим американцам. "Они станут беднее, чем вчера", - заявил французский президент.

И нарвался на Трампа с его призывами освободить Ле Пен. Макрон вообще в курсе, что торговую войну с США он не потянет? Это политика, а не кино.

Автор карикатуры - HSF