Европа планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном в рамках "зеленого" перехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йёргенсен на пресс-конференции по итогам 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку.

"Мы тесно сотрудничаем в рамках "зеленого" перехода. Нам необходимо декарбонизировать нашу экономику. У нас очень амбициозная цель - стать углеродно-нейтральными к 2050 году. Уже к 2040 году мы должны сократить выбросы на 90 процентов. Это, конечно же, означает, что сотрудничество с друзьями и партнёрами в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности имеет для нас огромное значение. И это одна из ключевых тем сегодняшнего дня.

В будущем мы хотим развивать эти доверительные и крепкие отношения", - сказал он.

Йёргенсен отметил, что азербайджанский газ способствует снижению зависимости Европы от российского газа.

"Я искренне благодарен за это и верю во взаимную выгоду нашего сотрудничества. Мы хотим продолжать и, возможно, даже расширить его в будущем", - сказал он.