Северная Македония предложит в Баку создать координационную платформу

Учитывая важность диверсификации и энергетической безопасности для Западных Балкан, Северная Македония предложит рассмотреть возможность создания региональной координационной платформы для поставок газа между странами Юго-Восточной Европы.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска накануне заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Эта инициатива направлена на улучшение региональной энергетической безопасности и оптимизацию транспортных и поставочных мощностей через лучшее синхронизирование инфраструктурных проектов. Северная Македония будет выступать за реализацию проектов, которые обеспечат более эффективное использование газа как в производстве электроэнергии, так и в промышленном и жилом секторах", - сказала она.

Министр отметила, что Северная Македония признает Южный газовый коридор как стратегически важную инициативу для обеспечения энергетической безопасности, стабильности и диверсификации поставок природного газа в Европе.

"Как страна, активно развивающая свою газовую инфраструктуру и интегрирующаяся с региональными и европейскими газовыми сетями, Северная Македония имеет четкое видение поддержки дальнейшего развития этой инициативы. Через инвестиции в инфраструктуру, долгосрочные соглашения, региональное сотрудничество и поддержку энергетического перехода, страна стремится внести свой вклад в создание стабильного, безопасного и устойчивого энергетического рынка в интересах как региона, так и более широкой европейской общности", - сказала Божиновска.