Богатейшие люди мира потеряли сотни миллиардов долларов

За сутки после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в отношении почти всех стран состояние 500 богатейших людей мира упало на 208 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои подсчеты сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Снижение стало четвертым по величине за всю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который ведется 13 лет, и крупнейшим со времен пандемии COVID-19.

Основатель Meta Марк Цукерберг потерял 17,9 миллиарда долларов после того, как акции его компании упали почти на девять процентов. Основатель Amazon (минус 9 процентов) Джефф Безос лишился 15,9 миллиарда долларов, а гендиректор Tesla (минус 5,47 процента) Илон Маск - 11 миллиардов.

Тарифы Трампа стали полной неожиданностью для рынков. Большинство экспертов ожидали, что глава Белого дома использует их в качестве аргумента для переговоров и заключения сделок, однако вместо этого США ввели тарифы даже в отношении своих главных союзников, а расчет их размера выполнялся по формальным основаниям.