https://news.day.az/economy/1742207.html Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС - ФОТО Подписаны Инвестиционные договоры по проектам СЭС "Уфуг" мощностью 50 мегаватт в Джебраиле и СЭС "Шамс" мощностью 50 мегаватт и Исполнительный договор по проекту СЭС мощностью 30 мегаватт в Нахчыване. Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС - ФОТО
Подписаны Инвестиционные договоры по проектам СЭС "Уфуг" мощностью 50 мегаватт в Джебраиле и СЭС "Шамс" мощностью 50 мегаватт и Исполнительный договор по проекту СЭС мощностью 30 мегаватт в Нахчыване.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
"Благодаря этим станциям ожидается ежегодное производство в общем объеме 268 миллионов киловатт-часов электроэнергии, экономия 59 миллионов кубометров газа и сокращение выбросов углерода на 128 миллионов тонн", - отмечается в публикации министра.
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