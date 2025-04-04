https://news.day.az/sport/1742241.html Азербайджанский паралимпиец вышел в финал во Франции Азербайджанский паралимпиец Полад Рзаев вышел в финал парагорнолыжного турнира FIS, проходящего в Ороне (Франция). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в категории LW3, завершил предварительный этап со временем 1:01.57 и вышел в решающий этап.
Азербайджанский паралимпиец вышел в финал во Франции
Азербайджанский паралимпиец Полад Рзаев вышел в финал парагорнолыжного турнира FIS, проходящего в Ороне (Франция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в категории LW3, завершил предварительный этап со временем 1:01.57 и вышел в решающий этап.
Гонка приносит рейтинговые очки для зимних Паралимпийских игр 2026 года.
Отметим, что на прошлой неделе Рзаев принял участие в решающем туре парагорнолыжного турнира FIS, который прошел в итальянском городе Пила.
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