Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Срочная резолюция Европарламента, принятая намедни, стала очередным примером циничного вмешательства в дела суверенного государства под предлогом "гуманитарной обеспокоенности". Обвинения в "бесчеловечном обращении" Азербайджана с "армянскими пленными", прозвучавшие из уст евродепутата Франсуа-Ксавье Беллами и поддержанные 523 голосами, представляют собой не только юридически ничтожный, но и морально порочный документ.

Нельзя не заметить, что данный акт, принятый в экстренном порядке и без элементарного учета позиции Азербайджана, представляет собой инструмент политического давления, плохо замаскированный под заботу о правах человека. Речь идёт не о "пленных", а о конкретных лицах, задержанных по обвинениям в тяжких преступлениях, включая убийства мирных граждан, пытки, подрывы и террористические действия на территории Азербайджана. Подменяя термины и искажая юридическую действительность, Европарламент не просто демонстрирует предвзятость - он становится соучастником попытки обелить военные преступления.

Принятая резолюция - это не просто политическая ошибка. Это - институциональный позор. Европарламент, призванный быть хранителем правовых и демократических ценностей, вновь демонстрирует готовность вытирать ноги об принципы, когда этого требует интерес лоббистских кругов.

Подобные резолюции не принимаются по поводу этнических чисток в Африке, бомбардировок мирных кварталов в Йемене, массовым убийствам в Газе, ракетным атакам в Сирии. Но стоит французскому политику с сомнительной репутацией крикнуть: "Армянские пленники!" - как 523 евродепутата почти единогласно бросаются голосовать, не задав ни одного вопроса: кто эти люди, за что они задержаны, есть ли судебное решение, каковы материалы дела, какие международные нормы задействованы?

А ведь именно это делает Европарламент инструментом давления, а не площадкой для правовой оценки.

Удивительно, как удобно депутаты ЕС "не замечают" страданий десятков тысяч азербайджанских семей, чьи родственники были убиты, замучены, искалечены в ходе трёх десятилетий оккупации.

Где была "европейская обеспокоенность", когда в 1992 году в Ходжалы армянские формирования хладнокровно расстреляли более 600 мирных жителей, включая женщин, стариков и 63 ребёнка?

Где были срочные резолюции, когда почти миллион азербайджанцев оказались изгнанными со своих земель и стали вынужденными переселенцами на десятилетия?

Напомним, что с ноября 2020 года по апрель 2025 года в Азербайджане в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 387 человек. Из них 70 человек погибли, а 317 получили ранения различной степени тяжести. Эти мины были установлены после подписания мирного соглашения. Это - прямое преступление, подпадающее под действие статьи 8 Римского статута, определяющей преднамеренное минирование гражданских территорий как военное преступление. Но об этом - ни слова в европейских залах.

Азербайджанская сторона неоднократно и ясно заявляла: в стране не содержатся пленные армяне, а находятся лица, которые по решению суда привлечены к уголовной ответственности за конкретные преступления, совершенные в том числе в мирное время и после окончания активной фазы конфликта.

Согласно данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, 24 гражданина Армении находятся под следствием или осуждены по статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Основные статьи обвинения - убийство (ст. 120), пытки и жестокое обращение (ст. 133), диверсия (ст. 214-1), создание вооружённых формирований (ст. 279), а также преступления против мира и безопасности человечества (ст. 103).

Многие из задержанных были схвачены не в ходе боевых действий, а после подписания Трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, при этом находясь нелегально на территории Азербайджана в составе вооружённых диверсионных групп, осуществлявших подрывы, нападения на азербайджанских солдат, убийства мирных жителей.

Все дела рассматриваются в открытых судах, с допуском адвокатов, переводчиков и представителей международных организаций, в полном соответствии с нормами Европейской конвенции по правам человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Женевских конвенций 1949 года. Более того, Азербайджан ни разу не препятствовал посещению задержанных со стороны Международного комитета Красного Креста (МККК), что задокументировано в их публичных отчётах.

Противопоставление международного права политическим манипуляциям Европарламента очевидно. Ибо согласно Римскому статуту Международного уголовного суда (ст. 7 и 8), преступления против человечности включают умышленное убийство гражданских лиц, пытки, преследование по этническому признаку, а также нарушение законов и обычаев войны.

Все перечисленное зафиксировано за армянскими формированиями, действовавшими в Карабахе. Правительство Азербайджана не раз направляло в соответствующие международные инстанции факты, видео, свидетельства очевидцев, включая казни мирных жителей, оставленных без воды в укрытиях, подрывы гражданских машин с детьми, и использование азербайджанских трупов в качестве ловушек для миноискателей.

"Что делает Европа? Европа молчит. Мы уже так много раз об этом говорили. Господин комиссар, вы отвечаете за вопросы энергетики. Как вы можете оправдывать тот факт, что сегодня Европа импортирует газ из Азербайджана по особому контракту с этим "надежным партнером", если использовать слова Европейской комиссии?", - гнево воскдикнул с трибуны евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами.

Хотя он не юрист, не правозащитник и уж точно не беспристрастный депутат. Это откровенно ангажированный представитель французского неоконсервативного крыла, давно известный своей поддержкой армянского лобби. Беллами постоянно выступаетна форумах армянской диаспоры, публиковуется в изданиях, финансируемых структурами, связанными с "Дашнакцутюн", и ни разу не осудил уничтожение азербайджанских деревень, депортации, этнические чистки в Ходжалы и Лачине.

Именно Беллами в 2022 году защищал Францию от критики по делу о поставках оружия Армении вопреки эмбарго ЕС. Именно Беллами молчал, когда в 2023 году Ереван нарушал режим прекращения огня, обстреливая азербайджанские позиции. Но он громко заговорил, когда дело коснулось лиц, осужденных за доказанные преступления. Где была его "гуманность", когда находили массовые захоронения в Агдаме? Где его правозащитная пылкость, когда армянские мины рвали на части азербайджанских фермеров?

Он - политик, регулярно выступающий на мероприятиях армянской диаспоры, один из спикеров Форума "Франция-Армения", регулярно встречающийся с представителями Пашиняна и получающий политическую поддержку от прокарабахских фондов.

Показательно, что Беллами ни разу не посетил Азербайджан, не направил ни одного запроса азербайджанской прокуратуре, не выразил интерес к открытым судебным процессам, не изучал материалы дел. Но он - первый, кто заявляет о "сталинских процессах", не удосужившись привести ни одного правового аргумента.

Беллами не депутат и не политик - это биологическое существо лоббист, и его действия должны быть расценены именно так. Продавший остатки парламентского достоинства в обмен на аплодисменты армянского лобби, он сегодня выступает против не только Азербайджана, но и интересов Европы, втягивая Европарламент в грязные и недостоверные обвинения.

Ещё более отвратительным прозвучал намёк Беллами на энергетическое давление на Азербайджан: "Как мы можем продолжать импортировать газ от режима, который мучает пленных?" - восклицает он.

Напомним господину Беллами и его коллегам, что в прошлом году объёмы из Азербайджана в Европу поставок выросли до 14,2 млрд, покрывая критически важную часть энергетического баланса стран Южной Европы. А контракт с SOCAR и расширение Южного газового коридора - не подарок, а взаимовыгодная сделка, одобренная Еврокомиссией.

Попытки шантажировать Баку "газовым вопросом" - это не просто абсурд, это энергетическое самоубийство для Европы, находящейся в условиях построссийского дефицита. Надежность Азербайджана как партнера была доказана и зимой 2023 года, когда поставки в Италию и Грецию продолжались без сбоев на фоне срыва контрактов с Алжиром и Норвегией.

... Резолюция Европарламента не имеет ни юридической силы, ни морального авторитета. Это - политическая декларация, написанная под диктовку армянского лобби и озвученная продажными политиками, прикрывающимися мантрами о "правах человека", чтобы скрыть собственное безразличие к реальным жертвам.

С резолюциями вроде той, что была принята 2 апреля, Европарламент теряет остатки легитимности как международная правовая институция. Все чаще он воспринимается как громкоговоритель политических меньшинств, как арена для дешёвого популизма, а не как орган, способный влиять на реальность в интересах мира, справедливости и международного права.

Попытки разговаривать с Баку в стиле ультиматумов - политический идиотизм, не учитывающий ни экономических реалий, ни геополитических сдвигов. Азербайджан - не в положении, когда можно давить на него ложью и резолюциями. Это - партнер, равный по праву, а не по милости.

И если в Европарламенте остались те, кто ещё понимает, что такое честь - они обязаны пересмотреть эту резолюцию. Или хотя бы не удивляться, почему всё больше стран перестают воспринимать Европу всерьёз.

Если Европарламент хочет быть услышанным - ему придётся сначала научиться слушать. И начать - с уважения к международному праву и к своим собственным экономическим интересам.

Мы требуем не привилегий, а равного отношения.

Не благословения, а признания фактов.

Не языкового шантажа, а диалога - основанного на уважении, не на пропагандистских клише.

Мы не позволим лгать о себе.

Мы не позволим называть убийц - пленными, а суд - инквизицией.