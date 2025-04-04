В космосе впервые найден близкий кандидат на роль источника сверхновой 1а

Группа европейских, британских и американских астрономов в рамках проекта DBL, направленного на поиск возможных кандидатов на роль источников сверхновых типа 1а, при помощи орбитального телескопа GAIA и наземного телескопа WHT обнаружила сразу 34 двойных белых карлика в ближайших окрестностях Галактики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Одна из них, система WDJ181058.67+311940.94 находится в созвездии Геракла, на расстоянии в 159 световых лет от Земли. Белые карлики в ней удалены друг от друга на 2,5 млн км (в 60 раз меньше дистанции между Землей и Солнцем), а их общая масса превышает солнечную в 1,55 раза, что делает ее первым близким к нашйе планете кандидатом на роль источника сверхновой типа 1а. Возникновение вспышки сверхновой типа 1а ожидается примерно через 23 млрд лет, сообщила пресс-служба британского Уорикского университета.

"Обнаружение такой звездной системы рядом в ближайших к нам регионах Галактики является свидетельством того, что подобные пары белых карликов встречаются достаточно часто. Каждая подобная находка шаг за шагом приближает нас к раскрытию тайны образования сверхновых типа 1а", - пояснила доцент Уорикского университета Ингрид Пелисоли.

Сверхновые второго типа (2а) возникают в результате гравитационного коллапса звезд, исчерпавших запасы водорода, а сверхновые первого типа (1а) - в результате слияния пар компактных объектов, таких как белые карлики и нейтронные звезды. Вспышками сверхновых типа 1а астрономы пользуются для замеров расстояний в космосе и скорости, с которой расширяются границы мироздания. Для рождения подобных вспышек пара звезд должна находиться на некотором минимальном расстоянии друг от друга, а их общая масса превышать предел Чандрасекара (1,44 массы Солнца). В этих условиях гравитационные взаимодействия между белыми карликами заставляют их терять энергию и излучать ее в виде гравитационных волн, что вызывает их постепенное сближение и слияние. Обнаружить примеры подобных звездных систем в ближайших к нам регионах Млечного Пути до этого момента не удавалось.