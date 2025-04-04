https://news.day.az/world/1742289.html Киев обсудил с Великобританией и Францией размещение войск в Украине Представители Франции и Великобритании провели встречи с украинскими официальными лицами в Киеве, обсудив присутствие иностранных войск на суше, в воздухе и на море, а также систему противовоздушной обороны Украины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Strana.ua", об этом заявил на брифинге президент Украины Володимир Зеленский.
Киев обсудил с Великобританией и Францией размещение войск в Украине
Представители Франции и Великобритании провели встречи с украинскими официальными лицами в Киеве, обсудив присутствие иностранных войск на суше, в воздухе и на море, а также систему противовоздушной обороны Украины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Strana.ua", об этом заявил на брифинге президент Украины Володимир Зеленский.
"Мы обсудили присутствие на суше, в воздухе и на море, а также вопросы противовоздушной обороны", - отметил он.
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