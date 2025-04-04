Киев обсудил с Великобританией и Францией размещение войск в Украине

Представители Франции и Великобритании провели встречи с украинскими официальными лицами в Киеве, обсудив присутствие иностранных войск на суше, в воздухе и на море, а также систему противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Strana.ua", об этом заявил на брифинге президент Украины Володимир Зеленский.

"Мы обсудили присутствие на суше, в воздухе и на море, а также вопросы противовоздушной обороны", - отметил он.