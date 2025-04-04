Уволен заместитель Мирзояна

Паруйр Ованнисян освобожден от должности замминистра иностранных дел Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение принял премьер-министр Никол Пашинян.

Причины пока не сообщаются.

Ованнисян был назначен на этот пост 9 ноября 2021 года.