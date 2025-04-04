https://news.day.az/world/1742118.html Уволен заместитель Мирзояна Паруйр Ованнисян освобожден от должности замминистра иностранных дел Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение принял премьер-министр Никол Пашинян. Причины пока не сообщаются.
Уволен заместитель Мирзояна
Паруйр Ованнисян освобожден от должности замминистра иностранных дел Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение принял премьер-министр Никол Пашинян.
Причины пока не сообщаются.
Ованнисян был назначен на этот пост 9 ноября 2021 года.
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