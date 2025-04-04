Азербайджан и Германия обсудили вопросы поощрения взаимных инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимися в стране представителями немецкого бизнеса.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство экономики, на встрече была предоставлена информация о благоприятной для деятельности международных партнеров инвестиционной среде в Азербайджане. Было подчеркнуто, что в результате устойчивых экономических реформ наблюдается ежегодный рост ненефтяной экономики и экспорта. Макроэкономическая стабильность и развитие человеческого капитала еще больше расширяют экономические возможности Азербайджана.

Было отмечено, что успешный опыт сотрудничества с немецкими компаниями стимулирует развитие отношений в различных сферах экономики. Обсуждались реализуемые в Азербайджане проекты по развитию возобновляемой энергетики и было подчеркнуто партнерство в энергетическом секторе между Европейским Союзом и Азербайджаном.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам поощрения взаимных инвестиций и потенциальным совместным проектам.