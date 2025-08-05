Число кибератак на госструктуры Азербайджана снизилось

В январе-июле текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) выявила 573 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Центра по борьбе с компьютерными инцидентами ГСССИБ, этот показатель на 8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"206 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутреннего расследования, а 367- на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных органов.

Только в июле было выявлено 69 кибератак, что на 45 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период по сети AzStateNet было заблокировано 314,488 млн вредоносных ссылок, через центральную антивирусную систему - 15 млн 846 тыс. 700, а через систему защиты Sandbox - 62 667 электронных документов с вредоносным содержанием", - говорится в отчете.