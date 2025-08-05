Задержан мужчина, устроивший пожар в Ходжалы

4 августа сотрудники полиции установили мужчину, совершившего поджог в селе Ханюрду Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что пожар произошёл из-за неосторожного обращения Мурада Абдулхалыгова, 2004 года рождения, с костром для сжигания бытовых отходов.

В результате выгорели кустарники и сухая растительность на площади около 500 кв.м

В отношении Мурада Абдулхаликова составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.