В Камбодже заявили о намерении Таиланда атаковать премьер-министра

Таиландские власти якобы планируют ликвидировать премьер-министра Камбоджи Хун Манета и лидера сената страны Хун Сена при помощи авиабомб, управляемых по GPS.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Khmer Times со ссылкой на источники в камбоджийской разведке.

"Согласно достоверным источникам, Таиланд планирует использовать легкие штурмовики AT-6 TH, оснащенные корейскими бомбами с GPS-наведением, для нанесения точечного удара по обоим лидерам Камбоджи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные бомбы являются высокоточными, и их сложно обнаружить, поэтому они представляют собой идеальное оружие для точечных операций.

По данным разведки, в распоряжении Таиланда имеются восемь самолетов AT-6 TH и 200 авиабомб. Кроме того, страна вернула из Южной Кореи еще четыре самолета. Разведка Камбоджи утверждает, что теперь таиландские военные ждут GPS-координаты целей.